Olimpia Milano-Virtus Bologna in tv oggi: orario, canale e diretta streaming finale Supercoppa A1 2020 (Di domenica 20 settembre 2020) finale della Supercoppa 2020 di Serie A1, al PalaDozza si affrontano l’AX Armani Exchange Milano e la Segafredo Virtus Bologna. Ancora imbattuti i ragazzi di Messina che hanno domato agevolmente la Reyer nonostante il rientro tardivo nel finale dei lagunari. Le V nere, di fatto padroni di casa della Final Four, sono riusciti ad aggiudicarsi un match lottassimo con la Dinamo Sassari. Domenica 20 settembre alle ore 18.00 andrà in scena la sfida che potrete seguire in diretta televisiva sui canali Nove ed Eurosport 2, oltre che in streaming sulla piattaforma di Eurosport Player. Domenica 20 settembre, Ore 18.00 –AX Armani Exchange Milano-Segafredo Virtus ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020)delladi Serie A1, al PalaDozza si affrontano l’AX Armani Exchangee la Segafredo. Ancora imbattuti i ragazzi di Messina che hanno domato agevolmente la Reyer nonostante il rientro tardivo neldei lagunari. Le V nere, di fatto padroni di casa della Final Four, sono riusciti ad aggiudicarsi un match lottassimo con la Dinamo Sassari. Domenica 20 settembre alle ore 18.00 andrà in scena la sfida che potrete seguire intelevisiva sui canali Nove ed Eurosport 2, oltre che insulla piattaforma di Eurosport Player. Domenica 20 settembre, Ore 18.00 –AX Armani Exchange-Segafredo...

