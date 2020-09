Oggi è la seconda giornata mondiale dei tumori ginecologici, arriva la guida di Loto Onlus (Di domenica 20 settembre 2020) ROMA – Oggi è la seconda giornata mondiale dei tumori ginecologici. Il WorldGOday è dedicato alla prevenzione dei tumori della cervice, dell’ovaio, dell’utero, della vagina e della vulva e al sostegno delle pazienti. Loto Onlus ha elaborato una guida per tutte le donne e a Bologna, oggi, si è svolta una camminata solidale di sensibilizzazione al parco dei Cedri: la ‘Loto Nordic Run for’. Gli hashtag che hanno accompagnato l’iniziativa erano #goforcheckup e #goforpurple. Leggi su dire (Di domenica 20 settembre 2020) ROMA – Oggi è la seconda giornata mondiale dei tumori ginecologici. Il WorldGOday è dedicato alla prevenzione dei tumori della cervice, dell’ovaio, dell’utero, della vagina e della vulva e al sostegno delle pazienti. Loto Onlus ha elaborato una guida per tutte le donne e a Bologna, oggi, si è svolta una camminata solidale di sensibilizzazione al parco dei Cedri: la ‘Loto Nordic Run for’. Gli hashtag che hanno accompagnato l’iniziativa erano #goforcheckup e #goforpurple.

AmbasciataUSA : Oggi al centro operativo @NSPA_NATO di Taranto la consegna di 200 respiratori donati dagli USA alla @NATO per aiuta… - teatrolafenice : ?? Nasceva oggi a Borgo Sansepolcro Piero della Francesca, pittore e matematico. Tra le personalità più emblematiche… - AntoVitiello : Presentata oggi da #Milan e Puma la seconda maglia 2020 /21 - Agenzia_Dire : Per la seconda edizione del WorldGOday, l'associazione @LotoOnlus ha elaborato una guida per tutte le donne. - Lilithins : @AndNOEuro Avevo interpretato male il tuo post. Pensavo che la seconda frase fosse riferita al PD. Sono ovviamente… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi seconda Premier League, 2^ giornata, risultati partite di oggi: Arsenal ed Everton vincono ancora Sky Sport Calcio, oggi in campo l’Igea a porte chiuse con l’Ispica

Esordio stagionale nel torneo di Eccellenza per l’Igea 1946, che oggi in un D’Alcontres-Barone ancora a porte chiuse ospita la Virtus Ispina, in un confronto tra neopromosse. Secondo le ultime indicaz ...

Su TikTok c'è l'intesa Oracle-Walmart, Trump esulta

AGI - L'intesa su TikTok è arrivata. Oracle diventerà partner per i dati e Walmart sarà partner commerciale. Viene così scongiurato il blocco della popolarissima applicazione cinese di video ritenuta ...

Krause: «I punti principali sono academy, salvezza e stadio»

Secondo giorno da presidente del Parma per Kyle Krause che nel pomeriggio ha tenuto la conferenza stampa di presentazione allo stadio Tardini, rispondendo alle domande dei giornalisti. Passione e prog ...

Esordio stagionale nel torneo di Eccellenza per l’Igea 1946, che oggi in un D’Alcontres-Barone ancora a porte chiuse ospita la Virtus Ispina, in un confronto tra neopromosse. Secondo le ultime indicaz ...AGI - L'intesa su TikTok è arrivata. Oracle diventerà partner per i dati e Walmart sarà partner commerciale. Viene così scongiurato il blocco della popolarissima applicazione cinese di video ritenuta ...Secondo giorno da presidente del Parma per Kyle Krause che nel pomeriggio ha tenuto la conferenza stampa di presentazione allo stadio Tardini, rispondendo alle domande dei giornalisti. Passione e prog ...