Oggi e domani si vota per il Referendum Costituzionale. Guida al voto ai tempi del Covid (Di domenica 20 settembre 2020) ... approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del ... Nella sezione del sito dedicata alle informazioni elettorali https://www.comune.rimini.it/comune-... Leggi su chiamamicitta (Di domenica 20 settembre 2020) ... approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del ... Nella sezione del sito dedicata alle informazioni elettorali https://www.comune.rimini.it/comune-...

matteosalvinimi : Buona domenica, Amici. Oggi dalle 7 alle 23 e domani, lunedì, dalle 7 alle 15 tocca a voi. Viva il libero e sano es… - Avvenire_Nei : #20settembre Buona domenica. ?? Oggi e domani si vota. L’editoriale del direttore Marco Tarquinio - Questo voto nel… - you_trend : ?? Aprono in questo momento i seggi per votare al #referendum costituzionale e alle elezioni #regionali,… - PoliticaNewsNow : Il Fatto Quotidiano: 'Referendum e Regionali: oggi e domani si vota in tutta L'Italia' - Segnoesogno : RT @you_trend: ?? Aprono in questo momento i seggi per votare al #referendum costituzionale e alle elezioni #regionali, #amministrative e #s… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi domani Meteo TORINO: oggi e domani temporali e schiarite, Martedì 22 temporali iL Meteo Seggi aperti dalle 7, si vota per Referendum e Regionali

Le operazioni di voto si svolgeranno oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15.Contestualmente si svolgono le elezioni suppletive nei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della ...

La Serie A riparte ma è un cantiere aperto: mistero Suarez tra Juve e Inter

La Juve punta al decimo scudetto consecutivo con la grande novità di Pirlo in panchina ma l’Inter di Conte vuole rubarle lo scettro: stasera si comincia mentre il mercato promette scintille. Tra campi ...

Il Covid contagia il voto Forfait di scrutatori e incognita astensione

Allo Spallanzani di Roma, uno degli epicentri della lotta alla pandemia, era già stato allestito ieri un seggio per i pazienti Covid. Oggi e domani, alla valutazione… Leggi ...

Le operazioni di voto si svolgeranno oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15.Contestualmente si svolgono le elezioni suppletive nei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della ...La Juve punta al decimo scudetto consecutivo con la grande novità di Pirlo in panchina ma l’Inter di Conte vuole rubarle lo scettro: stasera si comincia mentre il mercato promette scintille. Tra campi ...Allo Spallanzani di Roma, uno degli epicentri della lotta alla pandemia, era già stato allestito ieri un seggio per i pazienti Covid. Oggi e domani, alla valutazione… Leggi ...