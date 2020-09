Oggi ci sono le elezioni. Ma il risultato già si sa: il governo rimarrà attaccato alla poltrona (Di domenica 20 settembre 2020) Roma, 20 set – Oggi e domani gli italiani sono chiamati a votare. Ci sono il referendum sul taglio ai parlamentari e le elezioni in sei regioni (Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia). Logica vorrebbe che, in caso di disfatta delle forze della maggioranza, il governo giallofucsia la facesse finita con questa farsa e se ne andasse a casa. E invece, molto probabilmente, nulla di tutto questo succederà. Perché l’Italia politica non è più quella di 20 anni fa: nel 2000 Massimo D’Alema si dimise da presidente del Consiglio per aver perso le elezioni 7-8. Oggi, al contrario, dem e pentastellati difficilmente sloggerebbero anche di fronte a un 1-5.Il referendum e il M5SIl referendum, parliamoci chiaro, è quello ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 20 settembre 2020) Roma, 20 set –e domani gli italianichiamati a votare. Ciil referendum sul taglio ai parlamentari e lein sei regioni (Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia). Logica vorrebbe che, in caso di disfatta delle forze della maggioranza, ilgiallofucsia la facesse finita con questa farsa e se ne andasse a casa. E invece, molto probabilmente, nulla di tutto questo succederà. Perché l’Italia politica non è più quella di 20 anni fa: nel 2000 Massimo D’Alema si dimise da presidente del Consiglio per aver perso le7-8., al contrario, dem e pentastellati difficilmente sloggerebbero anche di fronte a un 1-5.Il referendum e il M5SIl referendum, parliamoci chiaro, è quello ...

