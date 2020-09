Nuoto, Morte Dall'Aglio: archiviato il fascicolo per omicidio colposo (Di domenica 20 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di domenica 20 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

Mattia Dall'Aglio, tre archiviazioni per la morte del nuotatore

Reggio Emilia, 20 settembre 2020 - Era il pomeriggio del sette agosto di tre anni fa quando, all’interno della palestra dei vigili del fuoco di strada Formigina, veniva trovato il corpo senza vita del ...

Archiviata a Modena l'inchiesta sulla morte nuotatore Dall'Aglio

(ANSA) - MODENA, 20 SET - Archiviato a Modena il fascicolo per omicidio colposo aperto a seguito della morte del giovane nuotatore Mattia ... e il direttore sportivo dell'associazione Amici del nuoto ...

