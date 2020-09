Notizie del giorno – Muore calciatore a 35 anni | l’ex portiere della Chapecoense diventa star | riaprono gli stadi

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 20 settembre 2020) Ledelpiù importanti di ieri, sabato 19 settembre.A 35– Rocco Augelli ha perso la sua battaglia più importante, quella per la vita. L’ex attaccante è morto a 35, per il mondo del calcio è untriste. E’ stato un ottimo, può vantare oltre 200 reti segnate nell’Eccellenza pugliese, era entrato nella storia dell’Atletico Vieste, esperienze anche con Trani e Barletta. Nel 2018 aveva scoperto la malattia, un tumore cerebrale rarissimo che l’aveva costretto ad abbandonare la passione per il pallone. Ha combattuto come un leone, affrontando anche delicati interventi chirurgici, l’ultimo all’International ...