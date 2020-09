Nonnina del sindaco al seggio. Ha 104 anni: “Pensavo di non votare più” (Di domenica 20 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio a Cremano (Na) – “Ho votato mio nipote cinque anni fa e pensavo di non tornare più al voto”. E invece a 104 anni si è recata ancora una volta alle urne per votare suo nipote in corsa per le elezioni comunali. É Margherita Rusciano, classe 1916, nonna del sindaco Pd di San Giorgio a Cremano (Napoli) Giorgio Zinno. La ‘Nonnina’ è andata ad esprimere il suo voto nell’Istituto comprensivo ‘Don Milani-Dorso’. Ad accompagnarla i suoi familiari e all’uscita dal seggio ha dichiarato: “Sono ancora qui con lui.Gli auguro il meglio e gli voglio bene”. L'articolo Nonnina del sindaco al seggio. Ha 104 ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio a Cremano (Na) – “Ho votato mio nipote cinquefa e pensavo di non tornare più al voto”. E invece a 104si è recata ancora una volta alle urne persuo nipote in corsa per le elezioni comunali. É Margherita Rusciano, classe 1916, nonna delPd di San Giorgio a Cremano (Napoli) Giorgio Zinno. La ‘’ è andata ad esprimere il suo voto nell’Istituto comprensivo ‘Don Milani-Dorso’. Ad accompagnarla i suoi familiari e all’uscita dalha dichiarato: “Sono ancora qui con lui.Gli auguro il meglio e gli voglio bene”. L'articolodelal. Ha 104 ...

