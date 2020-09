“Non ce la faccio”, nuovo crollo per Myriam Catania al Grande Fratello Vip (VIDEO) (Di domenica 20 settembre 2020) nuovo momento di sconforto per Myriam Catania. In giardino i “vipponi” continuano ad allenarsi e chiacchierare ma l’attrice si stacca dal gruppo per rilassarsi da sola nella piscina del Grande Fratello Vip, fino al nuovo mental breakdown. GF Vip, nuovo mental breakdown per Myriam Catania: “Non ce la faccio” Mentre nuota l’attrice cede all’emozione e... L'articolo “Non ce la faccio”, nuovo crollo per Myriam Catania al Grande Fratello Vip (VIDEO) proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 20 settembre 2020)momento di sconforto per. In giardino i “vipponi” continuano ad allenarsi e chiacchierare ma l’attrice si stacca dal gruppo per rilassarsi da sola nella piscina delVip, fino almental breakdown. GF Vip,mental breakdown per: “Non ce la faccio” Mentre nuota l’attrice cede all’emozione e... L'articolo “Non ce la faccio”,peralVip () proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

