"Noi la prima la viviamo così": il Napoli in trasferta, gli ultras si riuniscono alla Loggetta (VIDEO)

Napoli – Stadi off limits per le misure di protezione anti-Covid, il Napoli gioca in trasferta e così gli ultras 72 della curva B hanno deciso di riunirsi nel quartiere Loggetta per vedere l'esordio degli azzurri in campionato. "Noi la prima la viviamo così", questo lo striscione esposto dai supporters partenopei durante il match contro il Parma vinto dagli uomini di Gattuso 2-0 grazie alle reti di Mertens e Insigne.

