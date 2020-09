“No al referendum per mandare a casa il governo”. Da Tangentopoli alla P4: anche Bisignani si schiera contro il taglio (Di domenica 20 settembre 2020) Una lunga lettera inviata al Tempo che decide di pubblicarla con tanto di firma. Per dare voce alle ragioni del No al referendum costituzionale il quotidiano diretto da Gian Marco Chiocci ospita un intervento di Luigi Bisignani. Considerato uno degli uomini più potenti d’Italia durante i governi di Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, Bisignano è l’ennesimo pregiudicato che si schiera pubblicamente contro il taglio dei parlamentari. “Caro direttore – scrive Bisignani – votare oggi No al referendum per il taglio dei parlamentari è una scelta coerente con la nostra Costituzione per scampare dallo strapotere di sedicenti leader improvvisati e per mandare a casa questo governo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Una lunga lettera inviata al Tempo che decide di pubblicarla con tanto di firma. Per dare voce alle ragioni del No alcostituzionale il quotidiano diretto da Gian Marco Chiocci ospita un intervento di Luigi. Considerato uno degli uomini più potenti d’Italia durante i governi di Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, Bisignano è l’ennesimo pregiudicato che sipubblicamenteildei parlamentari. “Caro direttore – scrive– votare oggi No alper ildei parlamentari è una scelta coerente con la nostra Costituzione per scampare dallo strapotere di sedicenti leader improvvisati e perquesto governo ...

VittorioSgarbi : Referendum: votate “NO”. Per non ritrovarci al Governo incapaci e scappati di casa come i 5 Stelle. - mattiafeltri : La democrazia e il No al referendum sono una disposizione d'animo (di M. Feltri) - fattoquotidiano : #REFERENDUM TAGLIO DEI PARLAMENTARI Marco Travaglio smonta le obiezioni del No [VIDEO] - Joker__Reloaded : - obiettivo 1: grilloni sotto il 10%; - obiettivo 2: NO al referendum demagogico dei grilloni; - obiettivo 3: minim… - alleanzaxeuropa : RT @jacopo_iacoboni: Sono tornato a Torino, da Roma, le mie due città. Domani vado a votare No al referendum, nonostante abbia cose più gra… -