Nel giorno delle elezioni la Lega spaccia per nuova una notizia di un mese fa per fare propaganda razzista (Di domenica 20 settembre 2020) Subdoli, meschini e disonesti: questo sono i leghisti, che fanno i furbetti nel giorno delle elezioni regionali bypassando il divieto di campagna elettorale. Come? spacciando per nuova una notizia di ... Leggi su globalist (Di domenica 20 settembre 2020) Subdoli, meschini e disonesti: questo sono i leghisti, che fanno i furbetti nelregionali bypassando il divieto di campagna elettorale. Come?ndo perunadi ...

virginiaraggi : Oggi festeggiamo i 10 anni di attività di @Retake_Roma. Lo facciamo nel miglior modo possibile: nel Parco degli Acq… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nel #RegnoUnito multa a chi viola l'isolamento. In #India, oltre 92mila casi in un giorno. #Francia a… - AngeloTofalo : Democrazia è partecipazione! Buon voto a tutti! Un ringraziamento particolare a chi ha lavorato giorno e notte aff… - returnofthema13 : RT @globalistIT: Nel giorno delle elezioni la Lega spaccia per nuova una notizia di un mese fa per fare propaganda razzista - sciareneve : RT @mtbitalia: Bennett batte il campione del mondo Pedersen e Peter Sagan a Parigi nel gran giorno di Pogacar #roadbikes #20Settembre https… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel giorno Loredana Bertè chiama Rai Radio2 nel giorno del compleanno ANSA Nuova Europa Nick Hornby, vivo peggior tempo tra virus e Brexit

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - PORDENONE, 20 SET - La febbre "è ben più alta di 90 gradi' dice con la sua inconfondibile ironia Nick Hornby, l'autore bestseller di 'Alta fedeltà' e 'Febbre a 90', parl ...

E' il giorno del Premio Pieve. La scelta del diario vincitore, il saluto di Guccini

Pieve Santo Stefano (Arezzo) 20 settembre 2020 - Sono stati i giorni del "noi". L’Archivio dei diari ne ha raccolti novemila ma sta ancora crescendo. Alle memorie del passato, imprescindibili, sta a ...

Mai così tanti contagi in Sicilia da marzo: meno casi gravi ma il focolaio Palermo fa paura

Quella finita ieri, dati alla mano, è stata come crescita di casi da coronavirus in Sicilia la seconda peggiore settimana da quando è iniziata l’epidemia. Ben 666 in sette giorni, una media di circa 9 ...

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - PORDENONE, 20 SET - La febbre "è ben più alta di 90 gradi' dice con la sua inconfondibile ironia Nick Hornby, l'autore bestseller di 'Alta fedeltà' e 'Febbre a 90', parl ...Pieve Santo Stefano (Arezzo) 20 settembre 2020 - Sono stati i giorni del "noi". L’Archivio dei diari ne ha raccolti novemila ma sta ancora crescendo. Alle memorie del passato, imprescindibili, sta a ...Quella finita ieri, dati alla mano, è stata come crescita di casi da coronavirus in Sicilia la seconda peggiore settimana da quando è iniziata l’epidemia. Ben 666 in sette giorni, una media di circa 9 ...