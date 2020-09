NBA 2020/2021, Boston risponde da squadra: Miami non rimonta, la serie è 2-1 (Di domenica 20 settembre 2020) Si sospettava un’implosione dei Boston Celtics, invece è diventata un 2-1 nella serie: gli uomini di Stevens conducono per tutta la durata della contesa contro i Miami Heat fino al 106-117 finale. Il ritorno di Gordon Hayward è un balsamo per i biancoverdi, che vedono almeno quattro giocatori a quota 20 punti. Dall’altra parte non sono bastati 27 punti con 16 rimbalzi di Bam Adebayo per chiudere virtualmente la serie. Questa volta nessuna rimonta da parte della banda di Spoelstra, che va sotto anche di 20 lunghezze sotto i colpi di Jayson Tatum, che segna 25 punti con 9 su 20 al tiro cui aggiunge 14 rimbalzi e 8 assist. Jaylen Brown non è da meno: 26 punti con 11 su 17 dal campo, 5 assist e 3 recuperi. Marcus Smart, il più iracondo in seguito alla ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Si sospettava un’implosione deiCeltics, invece è diventata un 2-1 nella: gli uomini di Stevens conducono per tutta la durata della contesa contro iHeat fino al 106-117 finale. Il ritorno di Gordon Hayward è un balsamo per i biancoverdi, che vedono almeno quattro giocatori a quota 20 punti. Dall’altra parte non sono bastati 27 punti con 16 rimbalzi di Bam Adebayo per chiudere virtualmente la. Questa volta nessunada parte della banda di Spoelstra, che va sotto anche di 20 lunghezze sotto i colpi di Jayson Tatum, che segna 25 punti con 9 su 20 al tiro cui aggiunge 14 rimbalzi e 8 assist. Jaylen Brown non è da meno: 26 punti con 11 su 17 dal campo, 5 assist e 3 recuperi. Marcus Smart, il più iracondo in seguito alla ...

