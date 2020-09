Nazionali | la Fifa renderà più agevole il cambio casacca per giovani talenti

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 20 settembre 2020) Lasta per approvare un nuovo regolamento per leche renderà più semplice l’iter burocratico per icalciatori che vorranno cambiare selezione. La notizia – in attesa dell’ufficialità – è stata anticipata da El Pais. Il quotidiano spagnolo ritiene che prossimamente per i giocatori sarà possibile modificare la nazionale di appartenenza anche se si è già scesi in campo con un’altra squadra. Ovviamente verranno approvate delle regole e dei requisiti da rispettare per ottenere il via libera dalla Federazione internazionale calcistica. L’obiettivo dellaè quello di evitare che alcuni Paesi utilizzino un escamotage per far sì che le squadre rivali non possano convocare calciatori in possesso della ...