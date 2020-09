NASCAR Bristol night race | Harvick-Busch | che battaglia!

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 20 settembre 2020) Laregala spettacolo in quella che è la tappa conclusiva del primo round dei Playoff della. Gli attori protagonisti della corsa in notturna sul mezzo miglio del Tennessee sono Kylee Kevin, i quali battagliano per la vittoria negli ultimi 50 giri. Kyle, ancora a secco di successi in questo strano 2020, supera il numero 4 al giro 459, sfruttando un doppiato. Kevin risponde alla tornata 469, anche lui sfruttando un doppiato. Perè la nona vittoria stagionale, la 58esima di una lunga carriera. Per, invece, continua la striscia negativa che comincia a fare notizia: da quando ha debuttato nel 2005, non ha mai concluso una stagione senza vincere almeno una gara! Terza posizione per Erik ...