Napoli, Giuntoli: "Milik? Trattativa con la Roma non ancora a buon fine" (Di domenica 20 settembre 2020) Giuntoli ha commentato la Trattativa con la Roma per Milik: le parole del direttore sportivo del Napoli. Leggi su 90min (Di domenica 20 settembre 2020)ha commentato lacon laper: le parole del direttore sportivo del

DiMarzio : #Napoli-#Roma, le parole di #Giuntoli sulla trattativa per #Milik - mirkocalemme : +++ #Milik ha accettato la #Roma!!! Per definire l'affare mancano le pratiche da gestire tra il polacco e il… - mirkocalemme : #Milik rinnova col #Napoli... Per andare in prestito con obbligo di riscatto alla #Roma. Stasera il suo agente dovr… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Napoli-#Roma, le parole di #Giuntoli sulla trattativa per #Milik - infoitsport : Napoli, Giuntoli: 'Milik alla Roma? Non è ancora andata a buon fine' -