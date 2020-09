Napoli al voto tra scuole chiuse e amuchina Il dato dell’affluenza

Leggi su anteprima24

(Di domenica 20 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto, mascherine e schede.va alai tempi del Covid. Alle ore 12 l’affluenza è del 10,39% (secondo i dati forniti dal Comune), un calo rispetto alle consultazioni del 2015 quando aveva votato il 12,42%. Paura contagi, ben 250 presidenti di seggio rinunciano, così anche molti scrutinatori. Amara sorpresa così per alcuni cittadini che stamattina si sono recati in diversee le hanno trovatecon i seggi non insediati per mancanza di ‘personale’. Accade nella scuola Emilia Nobile in via Ussani: per votare gli elettori, come hanno saputo una volta arrivati sul posto, si dovranno recare altrove, presso la scuola media statale Ovidio-Nicolardi in via San Giacomo De Capri. Giusto ...