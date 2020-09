MotoGP | Vinales vince il GP dell’Emilia Romagna Cadono Rossi e Bagnaia

Leggi su itasportpress

(Di domenica 20 settembre 2020) Altra gara piena di emozioni in. La 'doppia' a Misano termina con la vittoria di Maverickche partiva dalla pole position mentre completano il podio un grande Mir e Pol Espargaro. Grande delusione per Peccoche in pieno dominio scivola nella ghiaia spalancando allo spagnolo le porte della vittoria. Domenica no anche per Valentinoche scivola al secondo giro ed è costretto al ritiro.GP EMILIAcaption id="attachment 1007257" align="alignnone" width="300" Maverick Viñales (getty images)/captionQuesto l'ordine di arrivo al GP dell'Emilia:1 M.41:55.8462 J. MIR +2.4253 P. ...