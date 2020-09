MotoGP, Viñales alle stelle: 'Vittoria fantastica, Bagnaia un fulmine' (Di domenica 20 settembre 2020) Alla fine Maverick Viñales è raggiante, la Vittoria di Misano lo rilancia anche nel Mondiale: 'Sono molto contento, è una Vittoria fantastica. La mia mentalità è sempre la stessa, anche nell'ultimo ... Leggi su gazzetta (Di domenica 20 settembre 2020) Alla fine Maverick Viñales è raggiante, ladi Misano lo rilancia anche nel Mondiale: 'Sono molto contento, è una. La mia mentalità è sempre la stessa, anche nell'ultimo ...

SkySportMotoGP : La fantasia non manca a @ValeYellow46 ???? Vi piace il suo nuovo casco? #SanMarinoGP ???? #SkyMotori #MotoGP… - vi_navy : RT @kolarovismo: Comunque secondo me le persone danno davvero troppo poco credito alla F1 e alla MotoGP. Provate a 'capirle' e a seguirle,… - zazarein68 : #sottoilsolediriccione può succedere di seguire il #motogp sul telefonino immersi nell'oceano 'driatico (cit), aven… - runvaway : vi vedo agitati per la motogp - vi_navy : Io che seguo dal cellulare #MotoGP -