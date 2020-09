MotoGP Romagna 2020, Gara - Diretta Misano Sky Sport, DAZN, TV8 (Di domenica 20 settembre 2020) Maverick Vinales (Diretta Misano Sky Sport, DAZN, TV8) ha bissato la pole ottenuta una settimana fa sullo stesso circuito di Misano (terza stagionale per lo spagnolo della Yamaha), ma è Francesco Bagnaia il vincitore morale del sabato di qualifiche per il gp dell'Emilia Romagna. Il pilota della Ducati Pramac, secondo al traguardo domenica scorsa, ha dominato i due turni di libere (stabilendo il record della pista nell'FP3, con il tempo di 1'31«127, poi migliorato in Q2 da... Leggi su digital-news (Di domenica 20 settembre 2020) Maverick Vinales (Sky, TV8) ha bissato la pole ottenuta una settimana fa sullo stesso circuito di(terza stagionale per lo spagnolo della Yamaha), ma è Francesco Bagnaia il vincitore morale del sabato di qualifiche per il gp dell'Emilia. Il pilota della Ducati Pramac, secondo al traguardo domenica scorsa, ha dominato i due turni di libere (stabilendo il record della pista nell'FP3, con il tempo di 1'31«127, poi migliorato in Q2 da...

MotoGP : Good morning and welcome to... ?? The Gran Premio TISSOT dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini at the Misan… - SkySportMotoGP : ?? Valentino Rossi, 'guardie del corpo' speciali a Misano. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #EmiliaRomagnaGP ???? - SkySportMotoGP : Pecco Bagnaia, nuovo record e 1° posto nelle Libere 3 a Misano #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #EmiliaRomagnaGP - 20detik : Vinales Start Terdepan di MotoGP Emilia Romagna - mrettobjaan_ : RT @KompasBola: MotoGP Emilia Romagna, 'Senjata Rahasia' Valentino Rossi -