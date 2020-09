MotoGP, Quartararo: “Senza Marquez mondiale strano per tutti” (Di domenica 20 settembre 2020) “Senza Marquez è un mondiale strano un po’ per tutti. Oggi ho fatto tanta fatica a superare. In accelerazione eravamo più o meno simili con Pol Espargaro ma lui in staccata riusciva a frenare molto forte“. Lo ha detto Fabio Quartararo al termine del Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini concluso al quarto posto a causa di una penalità per non aver rispettato il long lap penalty. “Non ho ricevuto il warning, guardo il mio dashboard 10 volte a giro e sono sicuro di non averlo visto” ha rivelato Quartararo ai microfoni di Sky Sport MotoGP. Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) “Senzaè unun po’ per tutti. Oggi ho fatto tanta fatica a superare. In accelerazione eravamo più o meno simili con Pol Espargaro ma lui in staccata riusciva a frenare molto forte“. Lo ha detto Fabioal termine del Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini concluso al quarto posto a causa di una penalità per non aver rispettato il long lap penalty. “Non ho ricevuto il warning, guardo il mio dashboard 10 volte a giro e sono sicuro di non averlo visto” ha rivelatoai microfoni di Sky Sport

