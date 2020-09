MotoGP, GP Emilia Romagna. Bagnaia: “Vado a braccetto con la sfortuna” (Di domenica 20 settembre 2020) “Dispiace perché quest’anno vado a braccetto con la sfortuna, è una cosa che dà fastidio perché la moto fa paura e stiamo riuscendo ad andar forte sempre”. Lo ha detto Francesco Bagnaia al termine del Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, gara condotta in testa fino a 11 giri dalla conclusione salvo poi ritirarsi per una caduta. “Oggi ho fatto una caduta veramente stupida, quest’anno non ci sta andando benissimo ma la cosa più importante è che abbiamo dimostrato di esser stati forte – ha aggiunto il pilota della Ducati Pramac ai microfoni di Sky Sport MotoGP -. Questa caduta l’avrei accettata di più se avessi spinto nel tentativo di riprendere Vinales ma in una situazione di gestione mi ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) “Dispiace perché quest’anno vado acon la sfortuna, è una cosa che dà fastidio perché la moto fa paura e stiamo riuscendo ad andar forte sempre”. Lo ha detto Francescoal termine del Gran Premio dell’e della Riviera di Rimini, gara condotta in testa fino a 11 giri dalla conclusione salvo poi ritirarsi per una caduta. “Oggi ho fatto una caduta veramente stupida, quest’anno non ci sta andando benissimo ma la cosa più importante è che abbiamo dimostrato di esser stati forte – ha aggiunto il pilota della Ducati Pramac ai microfoni di Sky Sport-. Questa caduta l’avrei accettata di più se avessi spinto nel tentativo di riprendere Vinales ma in una situazione di gestione mi ...

