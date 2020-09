MotoGP, GP Emilia Romagna: Alex Marquez il più veloce nel Warm Up (Di domenica 20 settembre 2020) MotoGP, il racconto del GP di Emilia Romagna. Alex Marquez il più veloce nel Warm Up. MISANO (RIMINI) – E’ il giorno del GP dell’Emilia Romagna, settimo appuntamento con il Mondiale di MotoGP. In pole la Yamaha di Vinales con Miller e Quartararo in prima fila. Sorpresa Marquez nel Warm Up A sorpresa nel Warm Up il più veloce è stato Alex Marquez davanti al poleman Maverick Vinales e Fabio Quartararo. Il migliore degli italiani è Andrea Dovizioso, in nona posizione. Le altre classi – In Moto3 il miglior crono è di Raul Fernandez con Celestino Vietti e ... Leggi su newsmondo (Di domenica 20 settembre 2020), il racconto del GP diil piùnelUp. MISANO (RIMINI) – E’ il giorno del GP dell’, settimo appuntamento con il Mondiale di. In pole la Yamaha di Vinales con Miller e Quartararo in prima fila. SorpresanelUp A sorpresa nelUp il piùè statodavanti al poleman Maverick Vinales e Fabio Quartararo. Il migliore degli italiani è Andrea Dovizioso, in nona posizione. Le altre classi – In Moto3 il miglior crono è di Raul Fernandez con Celestino Vietti e ...

