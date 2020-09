MotoGP, GP Emilia Romagna 2020: risultati e ordine di arrivo, vince Vinales (Di domenica 20 settembre 2020) Francesco Bagnaia vince il Gran Premio di Emilia Romagna, settimo appuntamento del calendario di MotoGP. LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA LE PAGELLE DELLA GARA ordine DI arrivo DEL GRAN PREMIO DI Emilia Romagna Vinales Mir Quartararo P. Espargarò Oliveira Nakagami Alex Marquez Dovizioso Morbidelli Petrucci Zarco Rins Smith OUT Rossi OUT Rabat OUT Miller OUT Bagnaia OUT Lecuona Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Francesco Bagnaiail Gran Premio di, settimo appuntamento del calendario di. LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA LE PAGELLE DELLA GARADIDEL GRAN PREMIO DIMir Quartararo P. Espargarò Oliveira Nakagami Alex Marquez Dovizioso Morbidelli Petrucci Zarco Rins Smith OUT Rossi OUT Rabat OUT Miller OUT Bagnaia OUT Lecuona

