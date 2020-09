MotoGP, Bagnaia cade, Viñales vince. Rossi out (Di domenica 20 settembre 2020) La beffa arriva a sei giri dalla fine, quando Pecco Bagnaia si sdraia alla Curva 6 mentre sta dominando il GP Emilia-Romagna Riviera di Rimini a Misano. Ha 1'2 di vantaggio su Maverick Viñales e la ... Leggi su gazzetta (Di domenica 20 settembre 2020) La beffa arriva a sei giri dalla fine, quando Peccosi sdraia alla Curva 6 mentre sta dominando il GP Emilia-Romagna Riviera di Rimini a Misano. Ha 1'2 di vantaggio su Maverick Viñales e la ...

