Moto3 | GP Emilia Romagna 2020 | risultati | ordine di arrivo e classifica piloti

Romano Fenati vince il Gran Premio dell'Emilia Romagna della Moto3. Grande vittoria da parte del pilota italiano dello Sterilgarda Max Racing Team che in volata, sul traguardo di Misano, batte il connazionale Celestino Vietti (Sky Racing Team VR46) e il giapponese Ai Ogura (Honda Team Asia). Tra gli italiani a punti da annotare anche l'ottavo posto di Andrea Migno, il dodicesimo di Tony Arbolino e il quindicesimo di Stefano Nepa. ordine DI arrivo GRAN PREMIO DELL'Emilia Romagna (Moto3) Fenati Vietti Ogura Arenas Masia Fernandez Oncu Migno Toba McPhee classifica piloti Moto3 Arenas 119 Ogura 117 McPhee 98 Vietti 86 Suzuki 75

