Moto2, GP Emilia Romagna 2020: bandiera rossa per pioggia, 10 giri al termine (Di domenica 20 settembre 2020) bandiera rossa in Moto2. Si ferma il Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini della classe Moto2 a causa della pioggia abbattutasi sul tracciato di Misano. Condizioni complicate per i piloti con gomme slick che, su ordine della commissione gara, sono stati costretti al rientro ai box per montare le mescole da bagnato. La gara riprenderà con 10 giri da completare e con Enea Bastianini in testa davanti a Luca Marini. Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020)in. Si ferma il Gran Premio dell’e della Riviera di Rimini della classea causa dellaabbattutasi sul tracciato di Misano. Condizioni complicate per i piloti con gomme slick che, su ordine della commissione gara, sono stati costretti al rientro ai box per montare le mescole da bagnato. La gara riprenderà con 10da completare e con Enea Bastianini in testa davanti a Luca Marini.

LA REDENZIONE A due anni dal fattaccio che rischiò di porre fine alla sua carriera, quando proprio qui a Misano nel 2018 in Moto2 fu squalificato e defenestrato dal suo team per aver toccato il freno ...

MISANO ADRIATICO – Luca Marini, Sky Racing Team VR46, conferma di essere il pilota da battere in questo momento in Moto2. Il fratello di Valentino Rossi non lascia scampo ai suoi avversari e si prende ...

