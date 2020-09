Moto GP, GP Emilia Romagna. Vinales: “Weekend fantastico” (Di domenica 20 settembre 2020) “In questo weekend abbiamo fatto un lavoro fantastico, ci siamo preparati molto bene. La mia mentalità è sempre la stessa ma nell’ultimo weekend abbiamo trovato un set-up migliore che ci ha permesso di andar forte”. Lo ha detto Maverick Vinales, vincitore del Gran Premio dell’Emilia Romagna e della Riviera di Rimini. “Bagnaia era molto veloce, io ho spinto tanto cercando al contempo di risparmiare le gomme – ha spiegato il pilota spagnolo della Yamaha -. Dopo il suo errore ho cercato di tenere la Moto in pista per prendere il massimo bottino di punti. Dobbiamo continuare così perché il potenziale è ancora grande, forse i periodi difficili ora sono passati”. Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) “In questo weekend abbiamo fatto un lavoro fantastico, ci siamo preparati molto bene. La mia mentalità è sempre la stessa ma nell’ultimo weekend abbiamo trovato un set-up migliore che ci ha permesso di andar forte”. Lo ha detto Maverick, vincitore del Gran Premio dell’e della Riviera di Rimini. “Bagnaia era molto veloce, io ho spinto tanto cercando al contempo di risparmiare le gomme – ha spiegato il pilota spagnolo della Yamaha -. Dopo il suo errore ho cercato di tenere lain pista per prendere il massimo bottino di punti. Dobbiamo continuare così perché il potenziale è ancora grande, forse i periodi difficili ora sono passati”.

SkySportMotoGP : ?? ROMANO FENATI VINCE IN MOTO 3!! ?? GARA SPETTACOLARE!! ???? Doppietta tricolore a Misano ???? ? 1????? @RomanoFenati 2?… - SkySportMotoGP : ?? ENEA BASTIANINI VINCE A MISANO!! ?? Doppia interruzione per pioggia in #Moto2!! ???? Doppietta tricolore nell’… - SkySportMotoGP : #Moto2 e #Moto3, la diretta del GP dell'Emilia Romagna a Misano sul canale 208 #EmiliaRomagnaGP ???? #SkyMotori… - sportface2016 : #MotoGP, #GPEmiliaRomagna. #Mir: 'Ho dato il 100% in tutti i giri. Felice del secondo posto' - sportface2016 : #MotoGP, #GPEmiliaRomagna. #Vinales: 'Dobbiamo continuare così perché il potenziale è ancora grande, forse i period… -