Moto GP, GP Emilia Romagna. Mir: "Secondo posto meritato"

"Sono molto stanco, ho dato il 100% in tutti i giri. È stato complicato ma sono felice perché ho messo tutte le carte sul tavolo e quando ho visto un'autostrada verso il podio ho cercato di spingere fino alla fine. È un secondo posto meritato, ringrazio il mio team". Lo ha dichiarato Joan Mir dopo il secondo posto conquistato al Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini.

