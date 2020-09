Moto GP, GP Emilia Romagna: Bagnaia fuori dai giochi, era in testa (VIDEO) (Di domenica 20 settembre 2020) Tanto dispiacere per Pecco Bagnaia, scivolato a sette giri dalla fine dopo aver condotto pressoché in lungo e in largo il GP di Emilia Romagna. Ringrazia Maverick Vinales, ora in perfetta solitudine in testa con oltre quattro secondi di vantaggio sul duo P.Espargarò-Vinales. Il pilota della Ducati getta così alle ortiche la chance di ottenere la prima vittoria in classe regina, con Vinales che molto probabilmente otterrà la prima vittoria del suo Mondiale. Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Tanto dispiacere per Pecco, scivolato a sette giri dalla fine dopo aver condotto pressoché in lungo e in largo il GP di. Ringrazia Maverick Vinales, ora in perfetta solitudine incon oltre quattro secondi di vantaggio sul duo P.Espargarò-Vinales. Il pilota della Ducati getta così alle ortiche la chance di ottenere la prima vittoria in classe regina, con Vinales che molto probabilmente otterrà la prima vittoria del suo Mondiale.

SkySportMotoGP : ?? ROMANO FENATI VINCE IN MOTO 3!! ?? GARA SPETTACOLARE!! ???? Doppietta tricolore a Misano ???? ? 1????? @RomanoFenati 2?… - SkySportMotoGP : ?? ENEA BASTIANINI VINCE A MISANO!! ?? Doppia interruzione per pioggia in #Moto2!! ???? Doppietta tricolore nell’… - SkySportMotoGP : #Moto2 e #Moto3, la diretta del GP dell'Emilia Romagna a Misano sul canale 208 #EmiliaRomagnaGP ???? #SkyMotori… - sportface2016 : #MotoGP, #GPEmiliaRomagna. #Mir: 'Ho dato il 100% in tutti i giri. Felice del secondo posto' - sportface2016 : #MotoGP, #GPEmiliaRomagna. #Vinales: 'Dobbiamo continuare così perché il potenziale è ancora grande, forse i period… -