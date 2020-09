Mortale in Leventina: le foto dell'incidente (Di domenica 20 settembre 2020) La Polizia cantonale è alla ricerca di testimoni. Il conducente deceduto non è ancora stato identificato Leggi su media.tio.ch (Di domenica 20 settembre 2020) La Polizia cantonale è alla ricerca di testimoni. Il conducente deceduto non è ancora stato identificato

I soccorritori non hanno potuto che constatare il decesso del conducente della vettura trovata a circa 400 metri dalla strada soprastante Gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega ...

Un uomo è stato trovato morto domenica dentro la sua vettura, che aveva avuto un incidente, ad Osco in Leventina. L’allarme, precisa una nota stampa della polizia cantonale è giunto alla centrale comu ...

