Missaglia | sospetto caso di coronavirus | chiuso il seggio elettorale

Ultime Notizie dalla rete : Missaglia sospetto

IL GIORNO

Missaglia (Lecco), 20 settembre – Seggio elettorale chiuso per sospetto caso di Covid a Missaglia. Uno scrutatore di una sezione elettorale durante la notte ha accusato un malessere con sintomi influe ...Seconda piantagione di cannabis scovata in una manciata di settimane nel territorio di Missaglia. Il rinvenimento risale alla giornata di lunedì quando durante un sopralluogo compiuto prima di avviare ..."L'obiettivo è evitare che un caso sospetto possa bloccare un'intera classe, se non tutta la scuola. Per questo, lo strumento essenziale sono i tamponi fatti rapidamente" , dice Rinaldo Missaglia, seg ...