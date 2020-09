Minsk, la rivolta continua. 100mila in piazza malgrado gli arresti (Di domenica 20 settembre 2020) L’ondata di proteste in Bielorussia contro il presidente Alexander Lukashenko, rieletto per un sesto mandato sotto pesanti ombre di brogli elettorali, entra nella sua settima settimana. All’orizzonte nessun segno di resa da parte del movimento, capeggiato dalle donne: malgrado le centinaia di arresti nel corso del weekend, oggi per le strade di Minsk sono scese circa 100mila persone. Centinaia di soldati hanno bloccato il centro della capitale, dispiegando cannoni ad acqua e mezzi corazzati, e innalzando barriere di filo spinato. Le proteste si sono svolte anche in molte altre città, comprese Brest e Grodno.La folla a Minsk comprendeva circa 100.000 persone, ha detto Ales Bialiatski, capo dell’organizzazione per i diritti umani Viasna. Ha detto che dozzine di manifestanti ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 20 settembre 2020) L’ondata di proteste in Bielorussia contro il presidente Alexander Lukashenko, rieletto per un sesto mandato sotto pesanti ombre di brogli elettorali, entra nella sua settima settimana. All’orizzonte nessun segno di resa da parte del movimento, capeggiato dalle donne:le centinaia dinel corso del weekend, oggi per le strade disono scese circapersone. Centinaia di soldati hanno bloccato il centro della capitale, dispiegando cannoni ad acqua e mezzi corazzati, e innalzando barriere di filo spinato. Le proteste si sono svolte anche in molte altre città, comprese Brest e Grodno.La folla acomprendeva circa 100.000 persone, ha detto Ales Bialiatski, capo dell’organizzazione per i diritti umani Viasna. Ha detto che dozzine di manifestanti ...

