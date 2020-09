Minigonne | Alba Parietti sferza i docenti | Tenete a bada l' istinto animale

(Di domenica 20 settembre 2020) Novella Toloni Si infiamma la polemica sulla minigonna a scuola.non fa sconti e si schiera dicendo "no", poi ammonisce i professori "guardoni" Mentre le studentesse del Liceo Socrate di Roma portano avanti la loro battaglia pro-minigonna in classe, nella polemica interviene anche. Lei, che delle gonne corte e dei micro abiti ha fatto il suo tratto distintivo negli anni degli esordi in televisione, non le manda a dire e lancia un monito alle studentesse: "La scuola è un luogo dove si va per studiare così come l’ufficio è un luogo dove si va per lavorare. L’abbigliamento deve essere dettato dal buongusto e non è il caso di indossare abiti succinti, cosa che si può fare invece in altre occasioni". nodo 1891010 All'Huffington Post ...

