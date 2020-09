Milik-Roma, i giallorossi tuonano: il comunicato sulla trattativa e sulle visite mediche (Di domenica 20 settembre 2020) Con una nota pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Roma ha voluto fare chiarezza sulla trattativa per Milik: “In merito alle indiscrezioni relative alla trattativa con il Napoli per il possibile trasferimento di Arkadiusz Milik, l’AS Roma smentisce qualsiasi illazione sullo stato della trattativa e ancor di più sulle condizioni fisiche del calciatore, per il quale nutre profonda stima e rispetto. Il Club ribadisce che non commenta mai e mai commenterà, né in una comunicazione ufficiale né in via confidenziale, lo stato di salute o la forma fisica di un calciatore tesserato di un’altra società. Di conseguenza, l’AS Roma respinge l’attribuzione di ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 20 settembre 2020) Con una nota pubblicato sul proprio sito ufficiale, laha voluto fare chiarezzaper: “In merito alle indiscrezioni relative allacon il Napoli per il possibile trasferimento di Arkadiusz, l’ASsmentisce qualsiasi illazione sullo stato dellae ancor di piùcondizioni fisiche del calciatore, per il quale nutre profonda stima e rispetto. Il Club ribadisce che non commenta mai e mai commenterà, né in una comunicazione ufficiale né in via confidenziale, lo stato di salute o la forma fisica di un calciatore tesserato di un’altra società. Di conseguenza, l’ASrespinge l’attribuzione di ...

