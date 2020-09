Milano piange Rossana Rossanda, è stata tra i fondatori de 'Il Manifesto' (Di domenica 20 settembre 2020) è morta a 96 anni nella notte tra sabato e domenica 20 settembre la giornalista Rossana Rossanda, fondatrice del quotidiano comunista 'Il Manifesto'. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal ... Leggi su milanotoday (Di domenica 20 settembre 2020); morta a 96 anni nella notte tra sabato e domenica 20 settembre la giornalista, fondatrice del quotidiano comunista 'Il'. L'annuncio della scomparsa; stato dato dal ...

Federciclismo : Anche il ciclismo piange la scomparsa di Vito Liverani, a 91 anni, a Milano. - lilith975 : RT @Gianlustella: Un Sindaco che ha detto tutto e il suo contrario. Basta auto in centro e viva i monopattini Poi piange xchè tutti sono s… - giovannitrivel3 : RT @Gianlustella: Un Sindaco che ha detto tutto e il suo contrario. Basta auto in centro e viva i monopattini Poi piange xchè tutti sono s… - noitre32 : RT @Gianlustella: Un Sindaco che ha detto tutto e il suo contrario. Basta auto in centro e viva i monopattini Poi piange xchè tutti sono s… - Gianlustella : Un Sindaco che ha detto tutto e il suo contrario. Basta auto in centro e viva i monopattini Poi piange xchè tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano piange Milano piange Rossana Rossanda, è stata tra i fondatori de "Il Manifesto" MilanoToday.it Milano piange Rossana Rossanda, è stata tra i fondatori de "Il Manifesto"

È morta a 96 anni nella notte tra sabato e domenica 20 settembre la giornalista Rossana Rossanda, fondatrice del quotidiano comunista "Il Manifesto". L'annuncio della scomparsa è stato dato dal giorna ...

Milano, calci e pugni a ogni sms: convivente in manette

Bastava l’arrivo di un messaggio sul telefonino di lei a scatenare la furia di lui, quasi sempre ubriaco: schiaffi e pugni, anche davanti ai rispettivi figli tutti minorenni. In un’occasione le ha sca ...

La Versilia piange lo scrittore e poeta Oriente Angeli

Dopo avere vissuto e lavorato a Milano per oltre trent’anni era tornato nella terra natìa a cui era legatissimo SERAVEZZA Tra i suoi libri più conosciuti c’è “Primo incontro con la musica”. Il testo e ...

È morta a 96 anni nella notte tra sabato e domenica 20 settembre la giornalista Rossana Rossanda, fondatrice del quotidiano comunista "Il Manifesto". L'annuncio della scomparsa è stato dato dal giorna ...Bastava l’arrivo di un messaggio sul telefonino di lei a scatenare la furia di lui, quasi sempre ubriaco: schiaffi e pugni, anche davanti ai rispettivi figli tutti minorenni. In un’occasione le ha sca ...Dopo avere vissuto e lavorato a Milano per oltre trent’anni era tornato nella terra natìa a cui era legatissimo SERAVEZZA Tra i suoi libri più conosciuti c’è “Primo incontro con la musica”. Il testo e ...