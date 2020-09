Milan-Bologna, Pioli e lo scudetto: “Dobbiamo puntare al massimo. Tonali e Diaz in campo? Rispondo così” (Di domenica 20 settembre 2020) Parola a Stefano Pioli.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Milan, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna, in programma lunedì sera alle ore 20.45 a San Siro: dal momento della sua squadra, reduce dalla vittoria conquistata all'esordio in Europa League contro lo Shamrock Rovers, alle possibili scelte di formazione. Ma non solo..."Io più sereno dopo l'esordio in Europa League? Nel pre partita sono sempre combattuto, ho la serenità di aver preparato a meglio la squadra, però la preoccupazione c'è sempre: le gare sono imprevedibili. Dobbiamo essere convinti delle nostre qualità e abbiamo la possibilità di migliorare. Il Bologna avrà il massimo delle motivazioni ma anche noi, è una squadra ... Leggi su mediagol (Di domenica 20 settembre 2020) Parola a Stefano.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il, in programma lunedì sera alle ore 20.45 a San Siro: dal momento della sua squadra, reduce dalla vittoria conquistata all'esordio in Europa League contro lo Shamrock Rovers, alle possibili scelte di formazione. Ma non solo..."Io più sereno dopo l'esordio in Europa League? Nel pre partita sono sempre combattuto, ho la serenità di aver preparato a meglio la squadra, però la preoccupazione c'è sempre: le gare sono imprevedibili. Dobbiamo essere convinti delle nostre qualità e abbiamo la possibilità di migliorare. Ilavrà ildelle motivazioni ma anche noi, è una squadra ...

