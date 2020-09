Milan-Bologna, Mihajlovic: “Obiettivo? Migliorare rispetto alla scorsa stagione” (Di domenica 20 settembre 2020) “Domani cominciamo un lungo viaggio. Il nostro obiettivo è crescere e Migliorare rispetto alla scorsa stagione“. Sono queste le parole di Sinisa Mihajlovic in vista della sfida di domani, quando i felsinei saranno impegnati a San Siro contro il Milan di Stefano Pioli. “Ci sono squadre più forti di noi in campionato ma sono convinto che se giochiamo come sappiamo possiamo battere chiunque – ha spiegato Mihajlovic -. In squadra ci sono molti ragazzi giovani ma anche giocatori più esperti. Trovando l’equilibrio giusto possiamo fare una buona stagione”. Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) “Domani cominciamo un lungo viaggio. Il nostro obiettivo è crescere estagione“. Sono queste le parole di Sinisain vista della sfida di domani, quando i felsinei saranno impegnati a San Siro contro ildi Stefano Pioli. “Ci sono squadre più forti di noi in campionato ma sono convinto che se giochiamo come sappiamo possiamo battere chiunque – ha spiegato-. In squadra ci sono molti ragazzi giovani ma anche giocatori più esperti. Trovando l’equilibrio giusto possiamo fare una buona stagione”.

