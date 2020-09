Milan-Bologna, le probabili formazioni (Di lunedì 21 settembre 2020) Milan e Bologna, posticipo delle 20.45, potrebbero scendere in campo con un modulo speculare. Pioli dovrebbe puntare sulla certezza Ibra davanti, con il trio Rebic, Calhanoglu e Castillejo alle spalle; in difesa spazio a Gabbia. Sinisa Mihajlovic, dal canto suo, potrà contare sul nuovo acquisto De Silvrestri; Palacio unica punta, davanti ai tre Orsolini, Soriano e Barrow. Questi i probabili titolari della gara: Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli Bologna(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Dominguez, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 settembre 2020), posticipo delle 20.45, potrebbero scendere in campo con un modulo speculare. Pioli dovrebbe puntare sulla certezza Ibra davanti, con il trio Rebic, Calhanoglu e Castillejo alle spalle; in difesa spazio a Gabbia. Sinisa Mihajlovic, dal canto suo, potrà contare sul nuovo acquisto De Silvrestri; Palacio unica punta, davanti ai tre Orsolini, Soriano e Barrow. Questi ititolari della gara:(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Dominguez, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

