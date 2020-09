Milan Bologna: invitati medici e infermieri anti Covid-19 (Di domenica 20 settembre 2020) Il posticipo della prima giornata di Serie A tra Milan e Bologna vedrà sugli spalti mille spettatori: presenti medici e personale sanitario anti Covid-19 Il posticipo della prima giornata di Serie A tra Milan e Bologna vedrà sugli spalti mille spettatori, tra cui medici e personale sanitario di diverse strutture mediche lombarde che si sono impegnate nella lotta al Coronavirus. Il comunicato del club rossonero. «Il pubblico presente potrà accedere da 3 ingressi distinti, dove si effettueranno tutte le procedure richieste, fra le quali: misurazione temperatura corporea da parte di personale sanitario, controllo della mascherina, controllo dei flussi regolati secondo le regole di distanziamento sociale e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Il posticipo della prima giornata di Serie A travedrà sugli spalti mille spettatori: presentie personale sanitario-19 Il posticipo della prima giornata di Serie A travedrà sugli spalti mille spettatori, tra cuie personale sanitario di diverse strutture mediche lombarde che si sono impegnate nella lotta al Coronavirus. Il comunicato del club rossonero. «Il pubblico presente potrà accedere da 3 ingressi distinti, dove si effettueranno tutte le procedure richieste, fra le quali: misurazione temperatura corporea da parte di personale sanitario, controllo della mascherina, controllo dei flussi regolati secondo le regole di distanziamento sociale e ...

