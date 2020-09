Milan-Bologna, i convocati di Mihajlovic: c’è Palacio (Di domenica 20 settembre 2020) Il Bologna ha diramato l’elenco dei convocati per il match contro il Milan in programma lunedì sera alle ore 20.45 al Meazza. L’esordio per i felsinei sarà complicato, ma si riparte da tante certezze e poche defezioni per Sinisa Mihajlovic: Da Costa, Ravaglia e Skorupski; Bani, Danilo, Denswil, De Silvestri, Dijks, Mbaye e Tomiyasu; Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg; Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Skov Olsen, Vignato. Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Ilha diramato l’elenco deiper il match contro ilin programma lunedì sera alle ore 20.45 al Meazza. L’esordio per i felsinei sarà complicato, ma si riparte da tante certezze e poche defezioni per Sinisa: Da Costa, Ravaglia e Skorupski; Bani, Danilo, Denswil, De Silvestri, Dijks, Mbaye e Tomiyasu; Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg; Barrow, Juwara, Orsolini,, Sansone, Santander, Skov Olsen, Vignato.

AntoVitiello : Il #Milan, in seguito all'ordinanza della Regione Lombardia di apertura degli impianti sportivi al pubblico, sta va… - SkySport : Milan-Bologna, Pioli: 'Per puntare ai primi quattro posti dobbiamo partire bene' - DiMarzio : #Milan, le parole di #Pioli in conferenza stampa - 3pverter : RT @ricercatOak: @EmmeEmm_ @3pverter Milan Bologna 1, motivazione di okcoglione: avete rinnovato Ibrasauro a 7 milioni - Frances01719412 : @Anika61669015 Il Tuo Milan... Domani sera ore 20,45. Milan vs Bologna. Spettatori Mille?????? -