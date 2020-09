Milan-Bologna, a San Siro invitati medici e personale sanitario (Di domenica 20 settembre 2020) L’AC Milan ha studiato un’iniziativa da applausi in vista della riapertura parziale dello Stadio San Siro in occasione di Milan-Bologna, match della prima giornata di Serie A 2020/2021. Come riporta l’Ansa, la società rossonera ha deciso di invitare medici e personale sanitario di diverse strutture mediche lombarde, come segno di gratitudine per la lotta al coronavirus. Con l’ok del Governo c’è stato il via libera per l’apertura parziale degli impianti fino a 1000 persone. Già a marzo, in pieno lockdown, un altro club di Serie A, la Roma, aveva preannunciato di voler dedicare agli operatori sanitari la prima partita a porte aperte. Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) L’ACha studiato un’iniziativa da applausi in vista della riapertura parziale dello Stadio Sanin occasione di, match della prima giornata di Serie A 2020/2021. Come riporta l’Ansa, la società rossonera ha deciso di invitaredi diverse strutture mediche lombarde, come segno di gratitudine per la lotta al coronavirus. Con l’ok del Governo c’è stato il via libera per l’apertura parziale degli impianti fino a 1000 persone. Già a marzo, in pieno lockdown, un altro club di Serie A, la Roma, aveva preannunciato di voler dedicare agli operatori sanitari la prima partita a porte aperte.

