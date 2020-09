Mihajlovic: “Orsolini? Se non si sveglia finisce in tribuna” (Di domenica 20 settembre 2020) Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa, ha lanciato un piccolo attacco velato a Riccardo Orsolini, dopo una stagione passata dietro le quinte. Queste le parole del tecnico rossoblu: “Con Orsolini ci ho già parlato in privato, se non si sveglia finisce in tribuna. Tutta la squadra si sta allenando bene, lui l’ha visto e anche i più giovani hanno preso più fiducia e iniziativa. Noi domani cominciamo un lungo viaggio in cui speriamo di avere poche curve e poche soste. Il primo obiettivo è quello di crescere in tutti i sensi. Ibra? Ci siamo visti in Sardegna e ci siamo salutati, spero che domani faccia di meno di ciò che sta facendo adesso. Loro hanno già fatto diverse ‘partite vere’ perciò partiranno avvantaggiati, ma per noi non significa niente, ogni partita ha ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 settembre 2020) Sinisain conferenza stampa, ha lanciato un piccolo attacco velato a Riccardo Orsolini, dopo una stagione passata dietro le quinte. Queste le parole del tecnico rossoblu: “Con Orsolini ci ho già parlato in privato, se non siin tribuna. Tutta la squadra si sta allenando bene, lui l’ha visto e anche i più giovani hanno preso più fiducia e iniziativa. Noi domani cominciamo un lungo viaggio in cui speriamo di avere poche curve e poche soste. Il primo obiettivo è quello di crescere in tutti i sensi. Ibra? Ci siamo visti in Sardegna e ci siamo salutati, spero che domani faccia di meno di ciò che sta facendo adesso. Loro hanno già fatto diverse ‘partite vere’ perciò partiranno avvantaggiati, ma per noi non significa niente, ogni partita ha ...

CampoFattore : #Bologna, #Mihajlovic a #Orsolini: 'Se non si sveglia quest'anno finisce in tribuna' - Fiorentinanews : #Orsolini in caso di partenza di #Chiesa? Intanto #Mihajlovic lo striglia: 'Se non si sveglia finisce in tribuna'… - BombeDiVlad : ???? #Bologna, messaggio chiaro da parte di #Mihajlovic per #Orsolini ?? Le dichiarazioni #LeBombeDiVlad #LBDV… - junews24com : Mihajlovic avvisa Orsolini: «Se non si sveglia finisce in tribuna» - - TuttoMercatoWeb : Il messaggio di Mihajlovic per Orsolini: 'Se non si sveglia quest'anno finisce in tribuna...' -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic “Orsolini