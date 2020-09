Migranti, la guardia costiera tunisina ne salva 54 diretti in Italia (Di domenica 20 settembre 2020) La guardia costiera tunisina ha tratto in salvo negli giorni 54 Migranti algerini a bordo di diverse imbarcazioni in difficoltà nel tratto di mare antistante l'isola di La Galite, al largo di Biserta. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 20 settembre 2020) Laha tratto in salvo negli giorni 54algerini a bordo di diverse imbarcazioni in difficoltà nel tratto di mare antistante l'isola di La Galite, al largo di Biserta. ...

Doct_Manhattan : RT @Stivinik1: @seawatch_intl @guardiacostiera Quando la #guardiacostiera vi dà una mano per trasbordare i migranti il giudizio è : 'bravi… - afgibi : RT @MediasetTgcom24: Migranti, la guardia costiera tunisina ne salva 54 diretti in Italia #tunisia - MassimoSantoma2 : RT @MediasetTgcom24: Migranti, la guardia costiera tunisina ne salva 54 diretti in Italia #tunisia - Taieb_Bot : RT @MediasetTgcom24: Migranti, la guardia costiera tunisina ne salva 54 diretti in Italia #tunisia - MediasetTgcom24 : Migranti, la guardia costiera tunisina ne salva 54 diretti in Italia #tunisia -