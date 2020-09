Migranti, fermo amministrativo per la Sea Watch (Di domenica 20 settembre 2020) Roma, 20 set. - (Adnkronos) - "Sea Watch 4 è sotto fermo amministrativo a #Palermo. Era ciò che ci aspettavamo dopo un'ispezione il cui chiaro scopo era quello di trovare delle motivazioni pretestuose per impedirci di tornare a salvare vite. La nostra è la quinta nave umanitaria a essere fermata in 5 mesi". E' quanto rende noto la Ong Sea Watch sul suo profilo Twitter. "Anche la Sea-Watch 4 è stata sottoposta a fermo amministrativo. Ancora una volta, un uso strumentale del diritto marittimo nasconde la decisione politica di impedire alle navi umanitarie di salvare vite in mare, è la quinta volta in cinque mesi. Una decisione che avrà conseguenze devastanti per chi in mare avrà bisogno di assistenza e porterà ... Leggi su iltempo (Di domenica 20 settembre 2020) Roma, 20 set. - (Adnkronos) - "Sea4 è sottoa #Palermo. Era ciò che ci aspettavamo dopo un'ispezione il cui chiaro scopo era quello di trovare delle motivazioni pretestuose per impedirci di tornare a salvare vite. La nostra è la quinta nave umanitaria a essere fermata in 5 mesi". E' quanto rende noto la Ong Seasul suo profilo Twitter. "Anche la Sea-4 è stata sottoposta a. Ancora una volta, un uso strumentale del diritto marittimo nasconde la decisione politica di impedire alle navi umanitarie di salvare vite in mare, è la quinta volta in cinque mesi. Una decisione che avrà conseguenze devastanti per chi in mare avrà bisogno di assistenza e porterà ...

