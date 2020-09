Mia Khalifa sbarca su OnlyFans: “Ho un lavoro full time” (Di domenica 20 settembre 2020) Ha deciso di monetizzare il suo grandissimo seguito, la ex pornostar Mia Khalifa (che del porno è una pentita). La Khalifa ha infatti aperto la propria pagina su OnylFans (dove promette “SFW content”, contenuti “safe for work”, non osè quindi – anche se siamo sul confine dell’ironia dato che agiunge un “kinda” che ci fa immaginare si possa vedere qualcosa di non troppo safe). Lo ha annunciato attraverso un ironico post su Instagram in cui dichiara di avere un lavoro a tempo pieno (che ha ricevuto l’apprezzamento di oltre un milione di persone): Visualizza questo post su Instagram I have a full time job… as an accountant ? Un post condiviso da Mia K. (@miaKhalifa) in data: 17 Set 2020 alle ore 9:24 ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 20 settembre 2020) Ha deciso di monetizzare il suo grandissimo seguito, la ex pornostar Mia(che del porno è una pentita). Laha infatti aperto la propria pagina su OnylFans (dove promette “SFW content”, contenuti “safe for work”, non osè quindi – anche se siamo sul confine dell’ironia dato che agiunge un “kinda” che ci fa immaginare si possa vedere qualcosa di non troppo safe). Lo ha annunciato attraverso un ironico post su Instagram in cui dichiara di avere una tempo pieno (che ha ricevuto l’apprezzamento di oltre un milione di persone): Visualizza questo post su Instagram I have atime job… as an accountant ? Un post condiviso da Mia K. (@mia) in data: 17 Set 2020 alle ore 9:24 ...

generacomplotti : RT @erMolazza82: @MiaKalifa12 xenophobic party in Italy is using your pic for fake news! La leghista Maria Califfi aggredita dai centri so… - Mad31034594 : RT @hotvidiobokep: Mia khalifa porno #BeritaTerkini #MiaKhalifa #natal2019 Info. >. - MicheleGuetta : RT @nonexpedit: @scatto_da_fermo È sempre la stessa tecnica del Sig. Distruggere e inpsperlafamiglia con la storia di Mia Khalifa. Se non c… - nonexpedit : @scatto_da_fermo È sempre la stessa tecnica del Sig. Distruggere e inpsperlafamiglia con la storia di Mia Khalifa.… - TOPTIIER : una volta un amico del ragazzo di una mia amica ha detto che sembro una pornostar e la donna in questione era mia khalifa............ -

Ultime Notizie dalla rete : Mia Khalifa Grido e Jill Nizzotti si sposano: i dettagli del matrimonio Style24 Pescherecci mazaresi sequestrati in Libia, l’accusa è di “sconfinamento”

Un alto ufficiale delle forze del generale Khalifa Haftar, parlando dei componenti dell’equipaggio dei due pescherecci italiani bloccati in Libia, ha dichiarato che nei loro confronti finora è stata m ...

Pescatori sequestrati in Libia, Di Maio mendica l’aiuto di Erdogan e Putin

Quando erano in mare, in acque internazionali, non hanno goduto della protezione della nostra marina militare, lasciandoli in balia delle forze navali di Bengasi. Ed ora, sono diventati pedine di una ...

Pescherecci sequestrati, l'armatore Gancitano a Tgcom24: "Sono acque internazionali, situazione si risolva"

Dall'est della Libia fanno sapere che i 18 mariani dei pescherecci italiani, Antartide e Medinea, fermati lo scorso primo settembre sono accusati di attività di pesca illegale e subiranno un processo.

Un alto ufficiale delle forze del generale Khalifa Haftar, parlando dei componenti dell’equipaggio dei due pescherecci italiani bloccati in Libia, ha dichiarato che nei loro confronti finora è stata m ...Quando erano in mare, in acque internazionali, non hanno goduto della protezione della nostra marina militare, lasciandoli in balia delle forze navali di Bengasi. Ed ora, sono diventati pedine di una ...Dall'est della Libia fanno sapere che i 18 mariani dei pescherecci italiani, Antartide e Medinea, fermati lo scorso primo settembre sono accusati di attività di pesca illegale e subiranno un processo.