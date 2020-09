Meteo Italia a 15 giorni: si entra in pieno AUTUNNO (Di domenica 20 settembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 giorni Siamo proiettati ormai verso il mese di Ottobre, quindi verso l’AUTUNNO in piena regola, ma al momento siamo ancora alle prese con l’eccezionale ondata di caldo che ha colpito ¾ d’Europa. Condizioni Meteo che definire anomale è poco, ma ora che siamo a ridosso dell’esordio astronomico autunnale lo scenario barico continentale sta cambiando. Com’era prevedibile stiamo registrando un rapido rinforzo del Vortice Polare e alcuni pattern atmosferici si stanno disponendo in modo tale da facilitare uno sblocco della situazione. Nei modelli matematici di previsione permane il cambiamento della prossima settimana, ovvero il transito di una/due strutture cicloniche nord atlantiche foriere di maltempo e di un crollo termico ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 20 settembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15Siamo proiettati ormai verso il mese di Ottobre, quindi verso l’in piena regola, ma al momento siamo ancora alle prese con l’eccezionale ondata di caldo che ha colpito ¾ d’Europa. Condizioniche definire anomale è poco, ma ora che siamo a ridosso dell’esordio astronomico autunnale lo scenario barico continentale sta cambiando. Com’era prevedibile stiamo registrando un rapido rinforzo del Vortice Polare e alcuni pattern atmosferici si stanno disponendo in modo tale da facilitare uno sblocco della situazione. Nei modelli matematici di previsione permane il cambiamento della prossima settimana, ovvero il transito di una/due strutture cicloniche nord atlantiche foriere di maltempo e di un crollo termico ...

RudyZoia : RT @francescatotolo: Il trafficante S.B. ha organizzato a #Zuwara, in #Libia, una festa in spiaggia per i suoi clienti che, appena le condi… - CentroMeteoITA : #METEO - Graduale PEGGIORAMENTO in arrivo in #ITALIA nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPITE - Allerta_Meteo : Bollettino Criticità e Allerta meteo in #Italia per domani 21/09/2020, diramato dal @DPCgov il 20/09/2020 Ricevi… - Allerta_Meteo : Bollettino Criticità e Allerta meteo in #Italia per oggi 20/09/2020, diramato dal @DPCgov il 20/09/2020 Ricevi… - Miti_Vigliero : Meteo, lunedì arrivano i temporali: poi ciclone autunnale e temperature giù -