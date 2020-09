Meteo, da lunedì tornano i temporali: prima settimana autunnale (Di domenica 20 settembre 2020) Il Meteo è pronto a stravolgersi sulla nostra penisola, con il ritorno dei temporali. Da lunedì, infatti, vivremo la prima giornata d’autunno. Sono oramai gli ultimi giorni di un clima… L'articolo Meteo, da lunedì tornano i temporali: prima settimana autunnale proviene da . Leggi su inews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Ilè pronto a stravolgersi sulla nostra penisola, con il ritorno dei. Da lunedì, infatti, vivremo lagiornata d’autunno. Sono oramai gli ultimi giorni di un clima… L'articolo, da lunedìproviene da .

GHERARDIMAURO1 : - infoitinterno : Meteo, lunedì arrivano i temporali: poi ciclone autunnale e temperature giù - Djesybig : Io come la voce del meteo TG3 i lunedì mattina?? #ungiornoinpretura - nuova_venezia : METEO IN PEGGIORAMENTO / Fase di instabilità fra domenica e lunedì, non sono esclusi temporali. Stato di attenzione… - antoniettavale7 : Meteo, lunedì arrivano i temporali: poi ciclone autunnale e temperature giù -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo lunedì Pioggia e vento. Il sole si prende una pausa. Allerta meteo sino alle 20 l'eco di caserta