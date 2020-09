Meteo Campania, da lunedì irrompe l’autunno (Di domenica 20 settembre 2020) Meteo Campania: a partire dalla giornata di domani il clima tornerà a essere più fresco, anche con l’arrivo delle piogge. Il periodo tutto sommato caldo e stabile che ci ha accompagnato nell’ultimo periodo ha ormai le ore contate, dalla prossima settimana infatti sono attesi dei cambiamenti radicali: già da lunedì tornano forti temporali e un … Leggi su 2anews (Di domenica 20 settembre 2020): a partire dalla giornata di domani il clima tornerà a essere più fresco, anche con l’arrivo delle piogge. Il periodo tutto sommato caldo e stabile che ci ha accompagnato nell’ultimo periodo ha ormai le ore contate, dalla prossima settimana infatti sono attesi dei cambiamenti radicali: già da lunedì tornano forti temporali e un …

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Campania Meteo Campania, da lunedì irrompe l'autunno 2anews Meteo a Napoli: le previsioni del 20 settembre

A Napoli cieli sereni. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C. I venti saranno deboli e proverranno da Sudest. Venti moderati nel pomeriggio e proverranno da Sudovest. (LE P ...

Urne aperte per l'Election Day, fari puntati su Referendum e Regionali

ROMA (ITALPRESS) – Seggi aperti dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani per il turno elettorale che comprende referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, suppletive del Senato i ...

Campania, messaggio ai candidati presidenti: servono fatti contro la crisi

Quando si perde un fratello, un ragazzo che guardava il male negli occhi e per questo è stato ucciso, è umano non credere più nella vita, nella politica, nelle istituzioni, nel mondo intero. Invece Pa ...

