“Meno male che solo oggi uno vale uno”. Capito Lerner e Travaglio? Crosetto li umilia così con la prima pagina del Fatto in mano | Guarda (Di domenica 20 settembre 2020) Guido Crosetto ha pubblicato sui social un estratto del Fatto Quotidiano, dove in prima pagina torreggia un Sì a caratteri cubitali. Nel giorno delle elezioni regionali e del referendum sul taglio dei parlamentari, il giornale diretto da Marco Travaglio invita esplicitamente a dire due Sì: uno al referendum “che riduce da 630 a 400 i deputati e da 315 a 200 i senatori” e uno ai “candidati Pd in Toscana e Puglia che possono far perdere Salvini e compagni”. Insomma, un invito ai propri lettori a turarsi il naso e ad andare addirittura a votare per i dem pur di evitare che il centrodestra faccia il vuoto anche in questa tornata elettorale. Crosetto allora mette nel mirino le grandi firme del Fatto: “Gad Lerner, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Guidoha pubblicato sui social un estratto delQuotidiano, dove intorreggia un Sì a caratteri cubitali. Nel giorno delle elezioni regionali e del referendum sul taglio dei parlamentari, il giornale diretto da Marcoinvita esplicitamente a dire due Sì: uno al referendum “che riduce da 630 a 400 i deputati e da 315 a 200 i senatori” e uno ai “candidati Pd in Toscana e Puglia che possono far perdere Salvini e compagni”. Insomma, un invito ai propri lettori a turarsi il naso e ad andare addirittura a votare per i dem pur di evitare che il centrodestra faccia il vuoto anche in questa tornata elettorale.allora mette nel mirino le grandi firme del: “Gad, ...

matteosalvinimi : #Salvini: Aggressione di Pontassieve? Non riesco a voler male alla signora, per me è pienamente perdonata. Con la L… - ClaudioSalviati : @LegaSalvini Ma dai, che roba interessante. Meno male che in Piemonte non si vota. - giampaolomontin : @EsercitoCrucian Meno male che ci sono loro ! - gjoegl : @LindaLeva Azz meno male che prevedevi una giornata di M.....a e' se era un bella occasione cosa le tiravi fuori caviale e' champagne ?????? - adrianobusolin : RT @AttilioRiva1: @adrianobusolin Meno male....20 anni ci sono voluti....preoccupante -

Ultime Notizie dalla rete : “Meno male Zaia: «La frase sui cinesi che mangiano topi vivi? Mi è uscita male» Corriere della Sera