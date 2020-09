Mascherine e disinfettante al seggio: così si vota all’epoca del Coronavirus – Il video (Di domenica 20 settembre 2020) È arrivato il momento del voto, in questa due giorni di consultazioni in cui gli italiani sono chiamati a esprimere le loro preferenze per il referendum sul taglio dei parlamentari e per le elezioni regionali e comunali. Urne VenetoIl tuo browser non supporta il tag iframe Vista Il voto in Veneto Ma quali sono le novità, in era Covid? Ingressi contingentati, divieto di assembramento, Mascherine obbligatorie e gel. «Le normative sono semplici», spiega a Vista una presidente di seggio e Milano. «Chi vota deve igienizzare preferibilmente le mani fuori dal seggio. Quando entra deve abbassare la mascherina in modo da essere riconosciuto dagli scrutatori, se vuole igienizza di nuovo le mani, prende la scheda elettorale e vota. Dopo aver posto la scheda ... Leggi su open.online (Di domenica 20 settembre 2020) È arrivato il momento del voto, in questa due giorni di consultazioni in cui gli italiani sono chiamati a esprimere le loro preferenze per il referendum sul taglio dei parlamentari e per le elezioni regionali e comunali. Urne VenetoIl tuo browser non supporta il tag iframe Vista Il voto in Veneto Ma quali sono le novità, in era Covid? Ingressi contingentati, divieto di assembramento,obbligatorie e gel. «Le normative sono semplici», spiega a Vista una presidente die Milano. «Chideve igienizzare preferibilmente le mani fuori dal. Quando entra deve abbassare la mascherina in modo da essere riconosciuto dagli scrutatori, se vuole igienizza di nuovo le mani, prende la scheda elettorale e. Dopo aver posto la scheda ...

GiovanniToti : Anche oggi le aziende del trasporto pubblico locale in #Liguria non ci segnalano criticità sugli autobus degli stud… - divorex82 : RT @AgenziaVISTA: Mascherine e gel disinfettante al seggio. Le immagini del voto ai tempi del covid - AgenziaVISTA : Mascherine e gel disinfettante al seggio. Le immagini del voto ai tempi del covid - AgenziaVISTA : Alle #urne in #Veneto, nei #seggi di #Venezia tra #disinfettante e #mascherine - Spinning2020 : DA RIPORTARE SU TUTTE LE MASCHERINE ANTICOVID, SULLE CONFEZIONI DI DISINFETTANTE, SUI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BE… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine disinfettante Il voto al tempo del Covid a Roma tra mascherine e gel disinfettante in cabina AGI - Agenzia Giornalistica Italia Le cose da sapere per votare, oggi e domani

Si vota in tutta Italia per il referendum costituzionale, in sette regioni per le elezioni regionali, in quasi mille comuni per le amministrative e anche per due elezioni suppletive Oggi e domani in t ...

Pre e post scuola, dalla Regione le linee operative per il primo ciclo d’istruzione

Le linee guida pongono la massima attenzione alla salute tenendo conto delle reali disponibilità, di spazi e di personale, delle scuole e delle esigenze delle famiglie Una gestione semplice, con scena ...

Arbitro di Seconda categoria nega l’accesso al campo al nostro fotografo

CEREGNANO (Rovigo) - Diritto di cronaca negato, e non è la prima volta. RovigoOggi.it, testata giornalistica regolarmente registrata al Tribunale di Rovigo, aveva scelto il campo di Ceregnano per la r ...

Si vota in tutta Italia per il referendum costituzionale, in sette regioni per le elezioni regionali, in quasi mille comuni per le amministrative e anche per due elezioni suppletive Oggi e domani in t ...Le linee guida pongono la massima attenzione alla salute tenendo conto delle reali disponibilità, di spazi e di personale, delle scuole e delle esigenze delle famiglie Una gestione semplice, con scena ...CEREGNANO (Rovigo) - Diritto di cronaca negato, e non è la prima volta. RovigoOggi.it, testata giornalistica regolarmente registrata al Tribunale di Rovigo, aveva scelto il campo di Ceregnano per la r ...